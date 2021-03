Jezivo zlostavljanje u Nišu: Mladić terao tinejdžera da se udara telefonom, pa snimke mučenja objavio na TikToku

Blic pre 5 sati

Niška policija po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv devetnaestogodišnjaka iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje.

On se sumnjiči da je svog sedamnaestogodišnjeg druga maltretirao, sve to je snimao mobilnim telefonom a zatim snimak stavio na društvenu mrežu TikTok, piše Telegraf. On je 10. marta pozvao dečaka i kazao mu da dođe u park "Čair" uz pretnju: "Ako ne dođeš, sve ću te ubiti!" - Prestravljeni tinejdžer se odazvao pozivu svog mučitelja, plašeći se da će on ostvariti upućene pretnje. Kada su se našli, devetnaestogodišnjak se popeo na klupu, odakle je snimao dečaka koga