EU: Predložen sertifikat o vakcini

RTV pre 1 sat | FoNet

BRISEL - Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je Komisija predložila uvođenje "zelenog digitalnog sertifikata" koji pokazuje da je osoba vakcinisana, negativno testirana na kovid-19 ili preležala korona virus i ima antitela i da će to pomoći državama Evropske unije da povrate slobodu kretanja "na bezbedan način".

Evropski komesar za pravosuđe Didie Renders rekao je da će biti obaveza država članica da prihvate sertifikat za vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA), a da za one koje nije odobrila EMA same države članice će morati da urede da li ih prihvataju. On je rekao da će sertifikat sadržati ime vakcine, dozu i datum vakcinacije i da li ih je odobrila EMA. Renders je na konferenciji za novinare rekao da će ta mera trajati dok traje pandemija i da je u