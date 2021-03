Nemci hoće Sputnjik vakcinu

Nova pre 5 sati | Autor:Ksenija Prodanović

Nemački ministar zdravlja Jens Špan rekao je danas da je on vrlo zainteresovan da u Nemačkoj počne primena ruske vakcine Sputnjik Ve.

Špan je danas novinarima rekao da je on za potpisivanje dogovora sa proizvođačem ruske vakcine, i to “vrlo brzo” i dodao da je Nemačka u bliskom kontaktu sa Rusijom vezano za njihovu vakcinu, prenosi Rojters. Preduslov je, dodao je on, da dobijemo više detalja o tome koliko doza će nam biti isporučeno. “Zapravo, veoma sam za to da mi, kao zemlja, potpišemo ugovor ako Evropska unija ne uradi nešto”. Evropska agencija za lekove danas je objavila da je Sputnjik jedna