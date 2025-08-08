Dodik pred zidom

Nakon što je potvrđeno da predsedniku Srpske sleduje godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija, otvaraju se dva ključna pitanja – kako on namerava da spreči održavanje vanrednih izbora i da li će opozicija u RS uspeti da se dogovori o zajedničkom nastupu na tim izborima

za Radar iz Banjaluke Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrana obavljanja javnih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Presudu je donijelo tročlano Apelaciono vijeće Suda BiH (Amela Huskić, Vesna Jesenković i Hilmo Vučinić), ona je 1. avgusta otpremljena strankama u postupku i protiv nje nije dozvoljena žalba. Pitanje je dana kada će Centralna izborna komisija