Senat odlučio: Vilijam Berns novi direktor CIA

Senat SAD danas je jednoglasno potvrdio imenovanje diplomatskog veterana Vilijama Bernsa za novog direktora CIA, ubrzo nakon što je senator Ted Kruz, republikanac iz Teksasa, povukao protivljenje njegovoj nominaciji.

Berns je bivši ambasador u Rusiji i Jordanu, koji je više od 30 godina služio u Stejt departmentu i pod demokratskim i republikanskim predsednicima. The Senate approved William Burns to be director of the CIA, placing a veteran diplomat in charge of rebuilding the agency's morale, which was battered during the Trump administration. https://t.co/Qp1BQS7h5y — The New York Times (@nytimes) March 18, 2021 Prošlog meseca je obećao da će Beloj kući dostaviti