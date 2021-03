Đerlek: Alarmantno u Novom Pazaru, građani da se odazovu na vakcinaciju

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je večeras da je epidemiloška situacija u Novom Pazaru „zabrinjavajuća, alarmantna i vrlo nestabilna“, i da je u tamošnjoj bolnici trenutno 180 kovid pozitivnih pacijenata i taj broj se povećava.

„Nažalost pet ljudi je izbubilo bitku sa koronom, u toku dana još jedan što znači u poslednjih 30 časova šestoro. U poslednih šest meseci nismo imali toliko pacijenata koji su izgubili život“, rekao je Đerljek za Radio televiziju Srbije (RTS). On je rekao da je u poslednih sedam dana bilo 480 PCR pozitivnih, više od 650 ljudi je u samoizolaciji i broj kontakata je oko 2.000. „Ako to pomnožimo sa pet to znači da oko 10.000 ljudi u gradu mogu biti prenosioci. Ove