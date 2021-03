Zbog snega opasnost na srpskim putevima: Evo u kojim delovima je potreban dodatan oprez

Mondo pre 37 minuta | Tamara Jovanović

U većem delu Srbije ovih dana se očekuju obilnije padavine. U Beogradu i većem delu Srbije jutros padaju slab sneg ili kiša, pa je u saobraćaju potreban oprez. Danas i sutra u brdsko-planinskim predelima padaće sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 cantimetara, lokalno i više. U nižim predelima mešovite padavine, kiša i sneg, uz formiranje snežnog pokrivača, u centralnim predelima od 5 do 10 cantimetara, a u južnim od 10 do 20 cantimetara, lokalno