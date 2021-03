Deset dana posle izbora, Nikšić postao žarište koronavirusa u Crnoj Gori

N1 Info pre 1 sat | Autor:FoNet

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Crne Gore Borko Bajić izjavio je da je, kad je epidemiološka situacija u pitanju, naročito teško u Nikšiću gde je posle kršenja mera u proteklim sedmicama došlo do porasta broja zaraženih i opterećenja Opšte bolnice i Doma zdravlja.

U toj opštini poslednjih dana za 24 sata registruju i do 120 zaraženih, a trenutno je aktivno 1.488 slučajeva, prenosi RTCG. Bajić je za „Dan“ rekao da će tek sa pristizanjem dodatnih doza vakcina moći da vakcinišu više prioritetnih grupa. Objašnjava da će povećati broj punktova za vakcinaciju čim stignu dodatne količine vakcine. On je najavio da će za vikend stići prvi kontingent od 25.000 do 30.000 doza vakcina „Astra Zeneka“. Prema podacima Ministarstva