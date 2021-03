N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra sa slabim mrazem, biti sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura kretaće se od -5 do 2 stepena, najviša od 9 do 16 stepeni. I u Beogradu će ujutro biti hladno, tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od -3 do 2 stepena, a najviša 14 stepeni.