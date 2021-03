Eto nama danas i sunca- do 14 stepeni u Kragujevcu i Šumadiji!

U centar pre 1 sat

Ujutro mraz, tokom dana sunčano i toplije – kad stižu prolećne temperature Jutro hladno, ponegde slab mraz i kratkotrajna magla.

Tokom dana vedro, a zbog vedrine biće još malo toplije. Najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni. Dan po dan, stepen po stepen – sledeće sedmice do 20 stepeni. Vetar slab, promenljivog smera. U Kragujevcu i Šumadiji jutro hladno, u okolini slab mraz. U toku dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od -1 do 2, najviša 14 stepeni. U subotu pretežno sunčano i još toplije. U toku noći na severu, a u nedelju ujutro i pre