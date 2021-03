Novinar BBC o rezoluciji EP: Strategija malih poraza nije strategija ove vlasti

N1 Info pre 4 sati | Autor:N1 Beograd

Novinar BBC-ja na srpskom Aleksandar Miladinović kaže za N1 da je komentar predsednika Srbije Aleksandra Vučića na rezoluciju Evropskog parlamenta vrlo emotivan, jer je usvojen izveštaj drugačiji zbog toga što se konkretno pominju problemi koje treba rešavati.

On dodaje da je reakcija vlasti zbog toga takva, kao i to da se i ranije burno reagovalo i kaže da se Evropska komisija mnogo više ceni od Evropskog parlamanta, jer su poslanici „nižeg ranga“. Miladinović kaže da garnitura na vlasti ne voli nikakve poraze pa da strategija „malih poraza“ nije strategija ljudi na vlasti u Srbiji i da je to razlog lobiranja da „Jovanjica“ ne uđe u izveštaj Evropskog parlamenta. „Opozicija je lobirala da ovi amandmani postanu deo