„Crveni karton“: Novosadski studenti najavili novi skup ispred suda – sutra od 6 ujutru

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta najavili su novi skup za utorak, 19. avgusta ispred zgrade suda u Sutjeskoj 3.

Kako su istakli u kratkoj objavi na svojim Instagram nalozima, sloboda se brani ispred suda, a skupovi će biti organizovani svaki dan, do oslobođenja svih političkih zatvorenika. Skup pod nazivom „Crveni karton“ počeće sutra od 6 časova ujutru. Podsetimo, građani su se i prethodnih dana okupljani ispred zgrade suda kako bi pružili podršku uhapšenima na protestima prošle nedelje, a više desetina njih i danas protestuje ispred suda. Kako je 021.rs već pisao, petorici