Najmanje 18 poginulo i 24 povređeno u rušenju zgrade u Kairu

U urušavanju zgrade u Kairu poginulo je 18 ljudi, a 24 je povređeno, javili su večeras egipatski državni mediji.

Pripadnici timova spasilaca pronašli su tela tokom dana, preneo je državni list Al-Ahram. Devetospratnica se srušila jutros u istočnom delu Kaira, a uzrok još uvek nije poznat. Rescue workers search for survivors trapped in the rubble after a nine-story building collapsed in Cairo, Egypt, killing 5 and injuring 24. https://t.co/1TRlPjgy7H pic.twitter.com/lszasphRUv — ABC News (@ABC) March 27, 2021 Najmanje 24 osobe su povređene i prebačene u bolnice, izjavio je