Vučić: Moravski koridor biće završen za tri godine

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će Moravski koridor biti završen za tri godine i da je država iz budžeta uložila 210 miliona evra, što govori o "snazi privrede".

On je obilazeći radove na tom koridoru u blizini Stalaća, rekao da će samo u regulisanje vodotokova reka biti uloženo 200 miliona evra, što će sprečiti poplave, posebno Adrana i Trstenika. „Auto-put Moravski koridor biće najmodernija saobraćajnica, potpuno digitalizovana pa će vozači moći da dobiju informacije o tome gde su gužve, pojedini poslovni i turistički objekti, fabrike ili kafane“, rekao je Vučić. On je rekao da će, kada bude završen autoput, od Čačka do