Vučić: Moravski koridor biće gotov do kraja marta 2024. godine

Politika pre 2 sata

STALAĆ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji deonice auto-puta od Pojata do Kruševca, u okviru budućeg Moravskog koridora koji će spojiti auto-put Beograd - Niš sa auto-putem „Miloš Veliki”.

Vučić je obišao radove na mostu preko Južne Morave kod Stalaća, koji će biti dug 248 metara. Predsednik je se u razgovoru sa predstavnicima izvođača radova, američko - turskim konzorcijumom Behtel Enka, razgovarao o dinamici radova za pojedine sekcije, rokovima i rešavanju problema na gradilištu. Vučić je kazao da po ugovoru, za prva dva sektora (od Pojata do mosta preko Južne Morave i do mesta Makrešane) rok je do septembra 2022, ali zatražio je od izvođača i