Čim Srbija pobedi, Vučić obećava Nacionalni stadion

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne odustaje od izgradnje Nacionalnog stadiona, pa je i danas po ko zna koji put najavio početak izgradnje objekta vrednog, bar prema onome što je do sada prikazivao, preko 350 miliona evra. Simptomatično je da to radi uvek kada reprezentacija pobedi, kao što je to bio slučaj sinoć u Bakuu. Jeftini politički poeni...

Piše: Sašo Ilijoski Prisustvujući obeležavanju početka radova na deonici puta Novi Beograd - Surčin, koji je nastavak auto-puta E-763 Miloš Veliki, Vučić je najavio izgradnju Nacionalnog stadiona za ovu godinu. - Izgradnja nacionalnog stadiona biće izvanredan projekat. Ove godine krećemo u izgradnju. Biće velelepan i biće jedan od najmodernijih u Evropi - istakao je predsednik Srbije, dodajući da će taj objekat "postati novi centar okupljanja građana i privrednika,