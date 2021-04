Tuga na ulicama Los Anđelesa: Ljudi teše jedni druge

Nova pre 6 sati | Autor:Ana Tašković Autor:Ana

Najmanje četvoro ljudi, uključujući i jedno dete, ubijeni su u pucnjavi u poslovnoj zgradi na jugu Kalifornije, izveštavaju američki mediji.

Na društvenim mrežama kruže brojne fotografije sa mesta pucnjave. Na njima se može videti veliki broj pripadnika policije i zabrinutih građana koji su se okupili kako bi videli šta se dešava. Ljudi stoje zagrljeni u pokušaju da uteše jedni druge. Policija je saopštila da je pozvana u dvospratnu zgradu na Linkoln Aveniji u Orandžu, južno od Los Anđelesa oko 17.30 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.