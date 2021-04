Novi masakr u Americi (VIDEO)

Vesti online pre 50 minuta | Sputnjik

Najmanje četiri osobe su ubijene, a dve ranjene u pucnjavi u gradu Orindž nedaleko od Los Anđelesa, objavili su lokalni mediji, navodeći da je napadač uhapšen.

Policija je saopštila da je na mestu pucnjave bilo više žrtava, ne iznoseći detalje. Sve se odigralo u ponedeljak u popodnevnim satima po lokalnom vremenu u jednoj poslovnoj zgradi. BREAKING 🚨 Mass shooting reported on W Lincoln Avenue in Los Angeles, California. 4 dead, several injured pic.twitter.com/zHZdLAxznf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 1, 2021 Tu se nalaze agencija za osiguranje, finansijska konsultantska firma, kompanija za pružanje pravne