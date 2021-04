Đerlek: "Još ispitujemo da li ćemo davati treću dozu vakcine"

Blic pre 1 sat

Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primenom treće doze protiv korona virusa i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.

Đerlek je to rekao za Radio slobodna Evropa, na pitanje da li će Srbija, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, preporučiti nekim građanima da prime i takozvani drugi bust (boost), odnosno treću dozu kineske vakcine Sinofarm radi jačeg imunog odgovora. Derlek kaže da, pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u državnom Institutu za primenu nuklearne energije, i to u posebnim starosnim kategorijama.