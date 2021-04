Šekler: Zatvoriti sva mesta rizična za širenje zaraze

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler izjavio je da kovid bolnica u tom gradu poslednjih dana proširuje kapacitete jer ne može da primi sve novoobolele.

"U Kraljevu nema mesta za sve obolele pa se dodaju kreveti i uzimaju nove prostorije, a lekari u kovid bolnicama su preopterećeni, uništeni. Za mene je to dovoljan indikator za to kakve mere treba da se preduzimaju", rekao je Šekler za list Danas. On je dodao da je konstantan broj od 5.000 obolelih dnevno u Srbiji ogroman i da fluktuacije od nekoliko stotina ispod ili iznad tog broja malo znače, i ne ukazuju ni na kakve trendove. Kako je rekao, trend od 5.000