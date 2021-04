Kon: Od sutra rade bašte kafića sa 50 odsto kapaciteta

Insajder pre 5 sati | RTS

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da će od sutra bašte ugostiteljskih objekata moći da rade sa 50 odsto kapaciteta kao i da će svi morati da nose maske i u baštama, što će biti definisano tokom dana.

"Vidite o čemu se radi - mi imamo ove mere na snazi tri nedelje. Ove neke korekcije što će biti od ponedeljka podrazumevaju da na otvorenom ugostitelju mogu da rade na 50 posto kapaciteta. To će biti definisano tokom dana. Svi moraju da nose maske i u baštama. To bi bio uvod da poštujemo te najosnovnije mere", rekao je Kon za TV Prva. Kako dalje navodi, ako se govori samo o ignorisanju mera - "to su sve ljudske slabosti koje se dešavaju". "Međutim, tu ima i onih