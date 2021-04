Rijaliti i novac: Kim Kardašijan postala milijarderka

BBC News pre 2 sata

Getty Images Kim Kardašijan

Američka televizijska rijaliti zvezda Kim Kardašijan Vest ušla je u elitni klub super bogatih ljudi pošto je postala milijarderka.

Njeno bogatstvo se procenjuje na milijardu dolara zahvaljujući kozmetici i odeći, prihodima od televizije i investicija, piše magazin Forbs.

Ona je sada jedna od 2.775 ljudi na Forbsovoj listi milijardera.

Osnivač Amazona Džef Bezos je prvi sa bogatstvom koje se procenjuje na 177 milijardi dolara.

U proteklih godinu dana na ovu listu su dospeli i Vitni Vulfi Herd osnivačica aplikacije Bambl, Tajler Peri filmski stvaralac i Mirijam Adelson, udovica kazino magnata Šeldona Adelsona.

Suprug Kim Kardašijan, Kanje Vest od ranije je na Forbsovoj listi sa bogatstvom od 1.8 milijardi, dok je njena polusestra Kajli Džener ispala u maju prošle godine.

Magazin Forbs je pisao da je njena porodica „naduvala vrednost biznisa u kozmetičkoj industriji".

Kako je Kim uspela?

Prema računici Forbsa, bogatstvo rijaliti zvezde poraslo je od 780 miliona na milijardu u oktobru, zahvaljujući poslovima u kozmetičkoj industriji KKV Bjuti i kompaniji koja se bavi prodajom odeće za oblikovanje tela Skims.

KKV Bjuti je pokrenula 2017, a Skims dve godine kasnije posle gašenja prvobitnog brenda Kimono, zbog optužbi za prisvajanje kulturnog nasleđa.

Kardašijan Vest je prošle godine prodala 20 odsto vlasništva u KKV Bjuti brendu kozmetičkom gigantu Koti za 200 miliona dolara.

Njen najnoviji projekat Skims predstavlja donji veš i ogrtače u minimalističkom stilu sa njenim potpisom, a veliki uspeh je doživeo tokom pandemije kada je veliki broj ljudi bio primoran da radi od kuće.

Koristila je uticaj na društvenim mrežama (na Instagramu je prati 213 miliona ljudi, a 69,7 miliona na Tviteru) tokom karantina kako bi promovisala Skims ogrtače.

Popularna je postala 2007. godine kao zvezda rijaliti serije o porodici Kardašijan koja se emitovala na televiziji E!.

Najveću popularnost stekla je sa rijalitijem Keeping up with the Kardashians.

U februaru je podnela zahtev za razvod braka od repera Kanje Vesta posle skoro sedam godina braka, s kojim ima četvoro dece.

(BBC News, 04.07.2021)