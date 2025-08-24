Zapad želi da zameni predsednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. "U stvari, želja je da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od lidera, uslovno, pod navodnicima, koji bi bio analogan ili sličan onim ljudima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno podređeni Evropskoj uniji“, rekao je Bocan-Harčenko za rusku agenciju RIA Novosti. On je