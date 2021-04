Ujutru hladno, tokom dana sunčano do 20 stepeni

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji će ujutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom, a u toku dana pretežno sunčano i toplije.

Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -4 do 6 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, sa slabim do umerenim vetrom. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna 19 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju pre podne će biti sunčano, a po podne se, uz promenljivu oblačnost, očekuje retka pojava kratkotrajne kiše