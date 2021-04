Varljivo i u aprilu – kiša i pad temperature

RTS pre 3 sata

Danas iz kuće nećemo moći bez kišobrana i tople garderobe. Biće kiše, ponegde pljuskova sa grmljavinom, a na visokim planinama predveče će početi da pada i sneg. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar.

Naoblačenje sa severa i zapada mestimično će usloviti kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom i padom temperature. Takvo vreme će do kraja dana zahvatiti celu zemlju. Ujutro temperatura od 6 do 12, tokom dana do 16 stepeni. U Beogradu vetrovito s kišom. Temperatura do 12 stepeni. Sredinom nedelje još hladnije. Tada je slab kratkotrajni sneg ponegde moguć i u nižim predelima. U petak malo i umereno oblačno, uglavnom suvo. Od subote promenljivo oblačno,