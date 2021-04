Pripremite kišobrane: Danas hladno i oblačno vreme sa kišom, na planinama moguć sneg

Blic pre 6 sati

Naoblačenje sa severa i zapada danas će u Srbiji mestimično usloviti kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom i padom temperature.

Takvo vreme će do kraja dana zahvatiti celu zemlju. Na visokim planinama krajem dana i u toku noći povremeno će biti snega. Vetar umeren i jak, severozapadni, ujutro i pre podne na jugu i istoku, slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 6 do 12 stepeni, najviša od 10 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno sa kišom i hladnije. Vetar umeren i jak, severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od 10 do 12 C.