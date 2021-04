Pred nama je kišni dan: Vreme hladnije i vetrovito

Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs

Neće biti većeg kolebanja temperature i ona će da se kreće od 10 do 12 stepeni

Danas nas očekuje naoblačenje sa severa i zapada koje će doneti kišu, a ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ovakvo vreme, kao i pad temperature, do kraja dana zahvatiće celu zemlju. Na visokim planinama krajem dana i u toku noći povremeno će biti snega. Ujutru i pre podne će na jugu i istoku Srbije duvati slab vetar promenljivog pravca, a tokom dana umeren i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od šest do 12, a najviša dnevna od 10 do 16