Bogdanoviću je postala norma 20+, Atlanta umalo izgubila dobijeno (video)

Od 14 poena prednosti do plus dva 20 sekundi do kraja

Đavolja je igra košarka. Lopta za čas okrene ćurak i ono što je izgledalo kao sigurna pobeda počne da beži kroz prste kao pesak. Atlanta je imala 14 poena prednosti četiri minuta pre kraja protiv Toronta, a drhtala je u poslednjih 20 sekundi da li će uspeti da sačuva pobedu. Na kraju su nervi Houksa izdržali i upisani je treći trijumf u nizu, a sedmi u poslednjih osam utakmica – 108:103. A, Bogdan Bogdanović je već navikao navijače da u njegovom saldu stoji 20+