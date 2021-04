Virusolog Jovanović: U Srbiji dokazan samo britanski soj, ne i druge preteće varijante kovida

Radio 021 pre 2 sata | RTS

Virusolog i član Kriznog štaba Tanja Jovanović kaže da, pored britanskog soja korona virusa, u Srbiji nisu dokazane druge preteće varijante virusa.

Objašnjavajući mutacije virusa, Jovanović je za RTS rekla da se novi korona virus ponaša kao i ostali virusi - da bi preživeo, mora da mutira i da se menja. "Imamo desetine hiljada varijanti, ali nisu sve značajne, većina je bezazlena i ne menja karakteristike", ukazala je Jovanovićeva. Varijante virusa koje su od interesa jesu one kod kojih pojedinačne mutacije zahtevaju praćenje i da li će doći do akumulacije osobina virusa. "Preteće varijante su one koje