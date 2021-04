Kosnet: Priština da ne uspostavlja mere reciprociteta Srbiji

Blic pre 14 minuta

Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet, izjavio je da sada ne bi bilo konstruktivno da Kosovo nameće mere reciprociteta. - Naš stav je da sada ne bi bilo konstruktivno da Kosovo uspostavi reciprocitet.

Da li Kosovo ima zakonsko pravo kao suverena država da to učini, rekao bih "da". Ali, vlada je takođe rekla da želi imati oprezan pristup razvoju strategije za dijalog, da razgovara sa svojim međunarodnim partnerima, kao i sa zainteresovanim stranama u zemlji i osmisli oprezan i sveobuhvatan pristup. Mislim da to ima smisla - izjavio je Kosnet za TV Kljan Kosova. On je izrazio uverenje da je vlada pokazala konstruktivan stav želeći da planira i uloži napore da