U Crnoj Gori devet preminulih, 163 novozaraženih

Slobodna Evropa pre 29 minuta

U posljednja 24 sata u Crnoj Gori je od posljedica COVID-19 preminulo devet soba, dok su zablježena 163 slučaja zaraze korona virusom navode podaci Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Ukupno je aktivno 3.493 slučaja od čega 1.218 u Podgorici. Prema novim epidemiološkim mjerama objavljenim u petak 16. aprila skraćen je termin zabrane izlaska iz objekta stanovanja od ponoći do pet sati ujutro, produžen je termin rada ugostiteljskih objekata do 23 sata, a marketi i prodavnice radiće do 22 sata. U Podgorici i Danilovgradu je dozvoljen rad škola, kao i teretena, fitnes centara i priređivača igara na sreću do 22 sata. Zabrana međugradskog saobraćaja