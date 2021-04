U Srbiji sutra oblačno vreme, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, a na jugu sa kratkotrajnim pljuskovima, dok će na planinama provejavati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od dva do šest stepeni, najviša dnevna od devet do 12. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, posle kratkotrajne jutarnje magle u nižim delovima grada. Jutarnja temperatura biće oko pet, najviša dnevna oko 12 stepeni. U Srbiji će u utorak biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, dok će na visokim planinama provejavati sneg. U sredu će biti promenljivo oblačno vreme sa