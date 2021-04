Evo kada stiže toplije vreme: Meteorolog Đurić dao detaljnu prognozu za naredni period

Blic pre 5 sati

Srpski meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu vremena za naredni period kao i kada možemo da očekujemo lepše vreme.

Đurić kaže da će u Srbiji u sredu biti hladno jutro, ponegde tmurno i maglovito. – Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje i pojava kiše ili kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od 2 do 6°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C. – U četvrtak pretežno sunčano ili umereno oblačno i umereno toplo, uz umeren,