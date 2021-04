Danas promenljivo oblačno i toplije – do 20 stepeni

Nova pre 13 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša samo ponegde, a u višim planinskim predelima kratkotrajni sneg.

U toku noći razvedravanje. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije, moguća je kratkotrajna kiša. U toku noći razvedravanje. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 7, najviša 18 stepeni. U četvrtak malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne naoblačenje, uveče i noću kiša, u višim planinama sneg. U petak hladnije, na severu