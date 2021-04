Dragan Marković najavio da će 320 žena iz Jagodine samoinicijativno tužiti Mariniku Tepić

Danas pre 25 minuta | Piše: Beta

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je danas da je tužilaštvo u Jagodini saopštilo da će „policija početi istražni postupak saslušavanjem ljudi koji pričaju o njemu, da daju podatke koje su to porodice, koja su to deca, koje su to žene, koje su to zgrade“ povodom optužbi da su na „žurkama“ koje je organizovao „podvodjene i devojčice od 15, 16, 17 godina“.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić je na konferenciji za novinare na kojoj je pušteno i video svedočenje muškarca kome je bio zaštićen identitet, optužila Markovića, koji je i predsednik Skupštine grada Jagodine, da je na „žurkama“ u tom gradu, kao i u selu Končarevo, podvodio žene, devojke i devojčice, koje su luksuznim taksijem dovožene iz Beograda. Marković je za televiziju Prva izjavio da će sve koji su izneli takve tvrdnje „tužiti paralelno