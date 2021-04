Vučić: Sledeću dozu vakcine primam u Doljevcu

Nova pre 1 sat | Autor:Vojislav Milovančević

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučič, rekao je večeras, gostujući na Radio televiziji Srbiji, da vlast u Prištini ne shvata šta znači kompromis, te da ga brinu izjave predstavnika albanskog naroda s Kosova.

On je poručio da će narednu dozu vakcine protiv koronaviusa primiti u Doljevcu. „Ja ću u utorak verovatno da primim vakcinu, jer je u Doljevcu svega 12 odsto ljudi primilo vakcinu“, rekao je on. Vučić je govorio i o predstojećoj poseti Briselu, navodeći da ne očekuje pritske. „Očekujem razgovore o evropskoj budućnosti Srbije. Moramo da znamo koje su ključne zemlje članice i koja je politika o Kosovu. Meni nikad nije bilo lako u Briselu“, istakao je on, dodajući da