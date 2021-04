Jovanović: Razmišljamo o uvođenju „zelenog kartona“ za vakcinisane građane

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je da je do danas u Srbiji dato ukupno 3.325.000 doza vakcina. „Od ukupnog broja vakcinisanih, dato je 1.971.000 prvih doza i 1.354.000 drugih i do Uskrsa planiramo da imamo ukupno milion i po revakcinisanih“, rekao je Jovanović za RTS.

On je kazao da se razmišlja o uvođenju „zelenih kartona“ za građane koji su vakcinisani. „Uskoro ćemo početi da izdajemo potvrde o vakcinisanim građanima, kao jedna vrsta zelenih kartona, ali još ćemo utvrditi kako će to da se odvija“, rekao je Jovanović. Jovanović je naglasio da do kolektivnog imuniteta treba da se vakciniše još milion i po građana i da to zavisi od čelnika gradskih vlasti. „Da bismo što brže došli do kolektivnog imuniteta trenutno su najbitniji