Sledi nam temperaturni šok: Evo kakvo vreme nas očekuje za Prvi maj i Uskrs!

Mondo pre 1 sat | Aleksandar Nastevski

Promena vremenskih prilika nas očekuje i naredne nedelje!

Promena vremenskih prilika nas očekuje i naredne nedelje! Vreme u Srbiji danas će biti znatno toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom ređom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 7 do 10, a maksimalna od 20 u Negotinu do 27 stepeni na jugozapadu i jugu Srbije. U Beogradu danas toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa