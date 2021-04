Vučić otvara deo obilaznice oko Beograda: Istovremeno izgrađena dva tunela na deonici od 7,7 km

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

Foto: Printscreen Otvaranje je predviđeno u 12.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Sektor 4 obuhvatio je radove na izgradnji leve trake auto-puta od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača u dužini od 7,7 kilometara. Istovremeno su izgrađeni tuneli Lipak i Železnik i tri mosta. Završena je kompletna izgradnja petlje Orlovača sa pristupnim rampama i petlje Petlovo Brdo sa po dve odvojene kolovozne trake od Metroa do petlje Orlovača - uključujući i most iznad starog kružnog puta od Rakovice do Železnika. Postavljeni su i zidovi za zaštitu