Otvoren deo obilaznice oko Beograda od mosta kod Ostružnice do petlje Orlovača

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta, FoNet

U saobraćaj je danas pušteno još 7,7 kilometara obilaznice oko Beograda, na deonici od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovo Brdo.

Na toj deonici izgrađena je leva traka autoputa, dva tunela i tri mosta, kao i petlja Orlovača sa pristupnim rampama i petlja Petlovo Brdo sa po dve odvojene kolovozne trake, uključujući i most. „Očekivali smo da će privredni rast u prvom kvartalu ove godine biti minus 1,3 odsto, da bismo stigli do šest odsto do kraja godine, ali verujemo da ćemo svakako biti u plusu već u prvom kvartalu, i to nam daje fantastičan elan i izvanrednu šansu“, rekao je danas predsednik