Sandžak haber pre 1 sat

U Sandzaku promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jutranja temperatura od 7 do 12 C, najviša dnevna od 16 do 23 C. U Novom Pazaru umereno oblacno i toplo vreme. Jutarnja temperature 7, najvisa dnevna 20 stepeni