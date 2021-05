Severna Makedonija ublažava korona mere

Blic pre 10 sati

U Severnoj Makedoniji policijski čas od sutra će počinjati dva sata kasnije, za koliko će biti produženo i radno vreme kafića i restorana, odlučila je vlada u Skoplju.

Kako se navodi u saopštenju, policijski čas će umesto u 21 počinjati u 23 sata i trajaće kao i do sada do 5 časova narednog dana, dok će ugostiteljski objekti moći da rade do 22.30, ali samo otvoreni delovi, uz poštovanje postojećih mera i protokola. Vlada Zorana Zaeva je prihvatila i predlog Komisije za zarazne bolesti da svi makedonski građani i stranci koji stižu iz Indije i Brazila idu u obaveznu samoiizolaciju (karantin) zbog sprečavanja širenja novih sojeva