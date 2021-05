Kafići i restorani u Sjevernoj Makedoniji rade duže, skraćen policijski sat

Slobodna Evropa pre 57 minuta

Policijski sat u Sjevernoj Makedoniji od 5. maja počinje dva sata kasnije, za koliko je produženo i radno vrijeme kafića i restorana.

Prema odluci Vlade u Skoplju, policijski sat od 5. maja uvečer umjesto u 21.00 počinje u 23.00 i traje do 5.00 narednog dana, dok ugostiteljski objekti mogu primati goste do 22.30 na ljetnim terasama i u baštama, uz poštovaje postojećih mjera i protokola. Kafićima i restoranima u Sjevernoj Makedoniji od 28. aprila je, nakon tri sedmice zabrane, ponovo dozvoljeno primati goste, ali samo u otvorenim dijelovima do 20.30, dok je početak "policijskog sata" pomjeren sa