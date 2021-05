U S. Makedoniji od danas kraći policijski sat

Al Jazeera pre 4 sati | Izvor: Agencije

Kafići i restorani moći će raditi dva sata duže, do 22:30 sati, ali samo otvoreni dijelovi.

U Sjevernoj Makedoniji policijski sat od danas će počinjati dva sata kasnije, za koliko će biti produženo i radno vrijeme kafića i restorana, prema odluci vlada iz Skoplja. Kako se navodi u saopštenju, policijski sat će umjesto u 21:00 počinjati u 23:00, a trajat će kao i do sada, do 5:00 narednog dana, dok će ugostiteljski objekti moći raditi do 22:30, ali samo otvoreni dijelovi, uz poštovanje postojećih mjera i protokola, prenijela je Beta. Vlada Zorana Zaeva je