U četvrtak promenljivo oblačno i malo svežije, uglavnom suvo

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije, u većini mesta suvo, ponegde kratkotrajna kiša.

Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 17 na severu do 23 stepena na jugoistoku, saopštio je RHMZ. U Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije i uglavnom suvo. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura 10, najviša 19 stepeni. Izgledi vremena za sedam dana - do 13, maja: U petak toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne naoblačenje, uveče i noću mestimično kiša. U subotu hladnije, ujutro i pre podne