Sve nove mere na jednom mestu: Ovo su odluke koje Vlada donosi kako bismo do kraja maja imali tri miliona vakcinisanih!

Svi građani stariji od 16 godina koji prime makar jednu dozu vakcine do 31. maja dobiće kao nagradu 3.000 dinara ako se do 15. juna prijave za tu finansijsku podršku.

Takođe, nevakcinisani koji se razbole od korone neće više dobijati 100 odsto plaćeno bolovanje nego 65 procenata. Ovo su najvažnije odluke koje Vlada priprema na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića što bi trebalo da dodatno pospeši vakcinaciju. Podsećanja radi, do sada je makar jednu dozu primilo više od 2.050.000 građana. Kako je rekao Vučić, cilj je da do kraja maja taj broj bude blizu tri miliona. -Pošto ne možemo da donosimo mere u odnosu na one