Vlada usvojila: 3000 RSD za vakcinisane; ako se razbolite od Korone, a nevakcinisani ste, 65% naknade za bolovanje

Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kako bi se dodatno motivisali građani za vakcinaciju i na taj način brže postigao kolektivni imunitet, koji za cilj ima suzbijanje epidemije, vraćanje osnovnih funkcija zdravstvenom sistemu i otvaranje ekonomije.

Dodatna novčana podrška u iznosu od po 3.000 dinara predviđena je za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Od 1. do 15. juna, preko sajta Uprave za trezor, biće otvoren portal za prijavljivanje građana za ovu novčanu pomoć. Odmah nakon ovog roka počeće isplata, koja će trajati do kraja juna. Novčanu pomoć primiće i svi vakcinisani penzioneri, kao i oni koji to nameravaju da urade tokom maja. Za