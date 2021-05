Jovanović (DSS): Neću bežati od odgovornosti da se kandidujem za predsednika Srbije

Beta pre 29 minuta

Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je da su predsednički izbori, koji će biti održani 2022. godine "prava prilika da se izdignemo iz žabokrečine u koju je pretvorena srpska politička scena" i dodao da neće bežati od odgovornosti da se kandiduje.

"Izbori su sjajna prilika da se zemlji ponudi ne samo jedna biografija, već i jedna vizija Srbije i shvatanje kako bi demokratija i neki vid sabornosti i zajedništva trebalo da izgledaju. Što se mene tiče, rekao sam više puta da neću bežati od odgovornosti", rekao je Jovanović u intervjuu za nedeljni Blic.

Povodom potpisivanja koalicionog sporazuma DSS-a i POKS-a, lider DSS je rekao da su te dve stranke oformile koaliciju pod nazivom Nacionalno-demokratska alternativa i da imaju program, politiku i viziju kako Srbija treba da izgleda.

"To je uverenje koje se temelji na činjenici da se može biti patriota koji će braniti srpske nacionalne interese a istovremeno braniti poštovanje institucija i zakona. To je stav da nacija i demokratija ne idu jedno bez drugog. To je nada za Srbiju", istakao je Jovanović.

Na pitanje šta misli o zakonu o istopolnim zajednicama, predsednik DSS-a je rekao da je prirodno da porodicu čine "otac, majka i njihovo potomstvo".

On je rekao da u današnjem svetu ta banalna istina predstavlja vrhunac političke nekorektnosti i da bi većini zemalja Zapadne Evrope ta prosta i nadasve tačna konstatacija čak diskvalifikovala iz političkog života, ali da neće i ne može da se potčinjava "gluposti dominantne ideologije današnjice".

"Kada na primer ozakonite činjenicu da je potpuno nebitno da li imate dva oca, dve majke ili oca i majku, vi ste nepovratno razgradili pojam krvnog srodstva, filijaciju, prenos... Ostaje jedinka sama i to će biti krajnji rezultat. Go potrošač, mobilni radnik a suštinski raskorenjena individua kao savršen podanik neoliberalnog poretka", ocenio je predsednik DSS-a.

On je zaključio da je apsolutno potrebno rešiti sve praktične probleme sa kojima se u svakodnevnom životu susreću homoseksualni parovi, ali da se to sve može rešiti bez stvaranja posebne pravne kategorije odnosno posebnog zakona.

(Beta, 05.09.2021)