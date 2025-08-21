Referendum u Republici Srpskoj u oktobru

Radio 021 pre 29 minuta  |  Tanjug
Referendum u Republici Srpskoj u oktobru

Referendum povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a da oduzme mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku održaće se 18. ili 25. oktobra, odlučeno je na sastanku vladajuće koalicije.

Datum će biti uvršćen u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sednici Narodne skupštine Republike Srpske, prenela je RTRS. Ovim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja - Narodnu skupštinu, pre svega, a potom i Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja od vitalnog nacionalnog interesa.
Blic pre 34 minuta
Danas pre 9 sati
