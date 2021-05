Dvoje dece na Institutu za majku i dete, jedno sa teškim posledicama korone

N1 Info pre 1 sat | Autor:RTS

Doktor na Institutu za majku i dete Vladislav Vukomanović izjavio je da se u ambulanti te ustanove smanjuje broj pregleda dece inficirane koronavirusom i da je trenutno na lečenju u toj bolnici dvoje dece, čije je zdravstvno stanje stabilno.

Vukomanović je za Radio-televiziju Srbije rekao da je jedna od najtežih posledica kovida-19 kod dece multisistemski inflamatorni sindrom. „Jedan od pacijenata ima veoma tešku posledicu, to je hemopareza ili šlog, oduzetost leve strane tela. To je najteža neurološka komplikacija koju smo imali“, rekao je on i dodao da se stanje tog deteta, uzrasta 11-12 godina, popravlja. On je naveo da lekari strahuju da će povratak u škole posle prolećnog raspusta uticati na